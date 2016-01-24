Порошенко раскрыл, как Украина будет возвращать оккупированный Крым

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал через две недели ряд судебных инициатив по защите государственных интересов Украины во временно оккупированном Крыму.

Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам, передает УНИАН.

Говоря о судебных процессах, как об одном из элементов "дорожной карты" по деоккупации Крыма, Порошенко отметил, что "через две недели Вы (обратился к журналистам — ред.) увидите целый ряд судебных инициатив, которые Украина и те предприятия, которые мы будем сопровождать, будут обеспечивать судебную защиту государственных интересов Украины".

При этом Президент добавил, что процессы будут происходить в различных международных судах.

Кроме того, Порошенко ожидает в ближайшее время на визит во временно оккупированный Крым миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по соблюдению прав человека.

"Мы ожидаем в ближайшее время миссию ПАСЕ по соблюдению прав человека в Крыму, в первую очередь — представителей крымскотатарского народа", — заявил Президент.

Он также добавил, что Украина инициирует на международном уровне обсуждение результатов работы в Крыму турецкой миссии.

"Мы организуем широкое обсуждение миссии, которая вернулась из Крыма и организована Турцией, результаты ее поразительно шокирующие, и мир должен о них знать", — отметил Порошенко.

"Крым должен оставаться в первых пунктах повестки дня наших стран-партнеров, здесь сделано буквально за последние дни несколько прорывных ключевых вещей", — заявил он.

"Для того, чтобы создать площадку, формат, где мы это должны обсуждать, Украина подала абсолютно четкие и прозрачные предложения — там должны быть ЕС, США, приобщиться к этому должны страны-гаранты Будапештского меморандума. Назвать этот формат можно "Женева плюс" и немедленно начать консультации об организации такого процесса как освобождение незаконно арестованных и вообще обеспечение соблюдения прав крымскотатарского народа, и разработку "дорожной карты" по деоккупации Крыма, которая будет предусматривать огромное количество шагов, начиная от обеспечения международного давления (на Россию — ред.), четкую программу действий касательно санкций и заканчивая судебными процессами", — отметил Президент.

Отмечается, что ранее Порошенко сообщил, что Кабинет министров подготовил пакет исков в международные суды против России за аннексию Крыма, которые будут направлены в различные суды, "начиная от Морского арбитража и заканчивая судом в Гааге". Президент пояснил, что иски касаются вопросов, начиная от защиты собственности и заканчивая персональной ответственностью тех или иных лиц.

В частности, арбитражные разбирательства из-за потери активов в Крыму инициировали "Ощадбанк", "Укрнафта", "Укрзализныця".

Формат "Женева +" передбачає цілий ряд заходів з деокупації Криму: від санкцій до судових процесів #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/KFeQ01WpVz — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 января 2016

Напомним, ранее эксперты оценили шансы Украины на возвращение полуострова.