Боевики десятки раз нарушали "тишину", обошлось без потерь: карта зоны АТО

В течение суток террористы открывали огонь на трех направлениях.
В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики 40 раз нарушали "режим тишины", ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, пишет РБК-Украина.
В то же время силовик уточнил, что террористы открывали огонь из разного оружия.
"На Луганском направлении противник нарушил "режим тишины" в районе Трехизбенки, используя стрелковое оружие… это первое нарушение режима тишины на этом направлении за долгое время", — отметили журналисты.
По их данным, на Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности. "Террористы продолжают использовать стрелковое вооружение, а также БМП", — добавило агентство.
Между тем на Мариупольском направлении наемники использовали тяжелое вооружение (запрещено Минскими договоренностями — ред.).
Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.
Карта: slovoidilo.ua