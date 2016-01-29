Порошенко объяснил, почему РФ не сможет поставить Украину на колени в энергетической сфере

Россия не сможет поставить Украину на колени в энергетической сфере, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сказал во время пребывания на Ривненской атомной электростанции в ходе рабочей поездки в Ривненскую область, передает пресс-служба главы государства.

Общаясь с работниками РАЭС, Порошенко отметил, что энергетика — среди отраслей-лидеров по темпам реформирования.

"Первое, чем мы можем гордиться, — энергетической независимостью", - подчеркнул Порошенко.

Как отметил глава государства, всего за два года Украина вышла на "фантастический результат", несмотря на агрессивные действия России.

"Я вас поздравляю. Эта зима была первой зимой, когда, несмотря на то, что россияне нам полностью перекрыли газ, поставили цену на газ на 30 процентов ниже, чем европейская спотовая цена, и Украина нашла в себе силы сказать: "нет, спасибо". Такое поведение по отношению к нам — и за агрессию, и за экономическую блокаду, и за эмбарго, которое они ввели, - требует специфического отношения. Но на колени они нас не поставят уже, и мы это твердо знаем", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Президент отметил решительные шаги по увеличению доли атомной энергетики в энергетическом балансе страны. "Всего лишь год назад доля атомной энергетики составляла 48%, и неуклонно падала. Менее чем за год мы нарастили ее с 49% до 56%", — сказал Порошенко.

Президент особо акцентировал на том, что запуск линии электропередачи Ривненская АЭС - подстанция Киевская позволило не только удешевить электроэнергию и сделать украинскую энергетику более конкурентоспособной, но обеспечить энергетическую безопасность Киева и Киевской области, уменьшить потребление дорогого энергетического угля. "На сегодняшний день Киев получает дешевую электроэнергию Ривненской и Хмельницкой атомных электростанций, и не сжигает дорогой энергетический антрацитовый уголь. Это — благодаря вам", — обратился к персоналу станции глава государства.

Президент также отметил значение атомной энергетики для обеспечения беспрепятственной работы энергетической системы. Он подчеркнул, что этой зимой не было веерных отключений электроэнергии, несмотря на опасения и прогнозы многих политиков.

Глава государства высоко оценил работу руководства станции. "Сейчас мы убедились, что все работает. Работает на отлично, с хорошей степенью безопасности. Уверен в том, что реформы промышленного сектора, конкурентоспособность экономики должны начинаться с энергетики. Две составляющих - энергетика и конкурентоспособный инвестиционный климат дают возможность нам привлекать инвестиции. То, что вы сделали, это огромная победа", — подчеркнул Порошенко.

Президент выразил уверенность в том, что через 5 лет украинскую энергетику ждет "совершенно другое будущее". "Мы закончим гидроаккумулирующую Новоднестровскую станцию, это также позволит увеличить уровень загрузки атомной энергетики, начнем использование новейших технологий накопления энергии, и тогда у нас не будет проблемы покрытия пиковых нагрузок. Ночью АЭС будут работать на накопители, а днем - на потребителей", — сказал Президент.

Отмечается, что отделенное подразделение "Ривненская атомная электростанция"ГП НАЭК "Энергоатом" работает с 1980 года. Четыре энергоблока Ривненской АЭС имеют общую мощность 2835 МВт и производят 12,8% общего производства электроэнергии страны и 22,7% электроэнергии, производимой атомными станциями. На АЭС работают 7,8 тыс. человек. Введение в действие линии электропередачи ВЛ 750 кВ Ривненская АЭС - подстанция Киевская обеспечивает выход предприятия на полную мощность.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина пригрозила Стокгольмским судом, если РФ не согласится на новые условия транзита газа.

Фото: пресс-служба Президента Украины.