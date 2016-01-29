Порошенко объяснил, почему РФ не сможет поставить Украину на колени в энергетической сфере

29 января 2016, 20:37

За два года Украина вышла на "фантастический результат", несмотря на агрессивные действия России, заявил Президент.

Петр Порошенко

Россия не сможет поставить Украину на колени в энергетической сфере, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сказал во время пребывания на Ривненской атомной электростанции в ходе рабочей поездки в Ривненскую область, передает пресс-служба главы государства.

Общаясь с работниками РАЭС, Порошенко отметил, что энергетика — среди отраслей-лидеров по темпам реформирования.

"Первое, чем мы можем гордиться, — энергетической независимостью", - подчеркнул Порошенко.

Как отметил глава государства, всего за два года Украина вышла на "фантастический результат", несмотря на агрессивные действия России.

"Я вас поздравляю. Эта зима была первой зимой, когда, несмотря на то, что россияне нам полностью перекрыли газ, поставили цену на газ на 30 процентов ниже, чем европейская спотовая цена, и Украина нашла в себе силы сказать: "нет, спасибо". Такое поведение по отношению к нам — и за агрессию, и за экономическую блокаду, и за эмбарго, которое они ввели, - требует специфического отношения. Но на колени они нас не поставят уже, и мы это твердо знаем", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, Президент отметил решительные шаги по увеличению доли атомной энергетики в энергетическом балансе страны. "Всего лишь год назад доля атомной энергетики составляла 48%, и неуклонно падала. Менее чем за год мы нарастили ее с 49% до 56%", — сказал Порошенко.

Президент особо акцентировал на том, что запуск линии электропередачи Ривненская АЭС - подстанция Киевская позволило не только удешевить электроэнергию и сделать украинскую энергетику более конкурентоспособной, но обеспечить энергетическую безопасность Киева и Киевской области, уменьшить потребление дорогого энергетического угля. "На сегодняшний день Киев получает дешевую электроэнергию Ривненской и Хмельницкой атомных электростанций, и не сжигает дорогой энергетический антрацитовый уголь. Это — благодаря вам", — обратился к персоналу станции глава государства.

Президент также отметил значение атомной энергетики для обеспечения беспрепятственной работы энергетической системы. Он подчеркнул, что этой зимой не было веерных отключений электроэнергии, несмотря на опасения и прогнозы многих политиков.

Глава государства высоко оценил работу руководства станции. "Сейчас мы убедились, что все работает. Работает на отлично, с хорошей степенью безопасности. Уверен в том, что реформы промышленного сектора, конкурентоспособность экономики должны начинаться с энергетики. Две составляющих - энергетика и конкурентоспособный инвестиционный климат дают возможность нам привлекать инвестиции. То, что вы сделали, это огромная победа", — подчеркнул Порошенко.

Президент выразил уверенность в том, что через 5 лет украинскую энергетику ждет "совершенно другое будущее". "Мы закончим гидроаккумулирующую Новоднестровскую станцию, это также позволит увеличить уровень загрузки атомной энергетики, начнем использование новейших технологий накопления энергии, и тогда у нас не будет проблемы покрытия пиковых нагрузок. Ночью АЭС будут работать на накопители, а днем - на потребителей", — сказал Президент.

Отмечается, что отделенное подразделение "Ривненская атомная электростанция"ГП НАЭК "Энергоатом" работает с 1980 года. Четыре энергоблока Ривненской АЭС имеют общую мощность 2835 МВт и производят 12,8% общего производства электроэнергии страны и 22,7% электроэнергии, производимой атомными станциями. На АЭС работают 7,8 тыс. человек. Введение в действие линии электропередачи ВЛ 750 кВ Ривненская АЭС - подстанция Киевская обеспечивает выход предприятия на полную мощность.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина пригрозила Стокгольмским судом, если РФ не согласится на новые условия транзита газа.

Фото: пресс-служба Президента Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Украина Порошенко энергетика
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять