В РФ предложили судить российских наемников, воевавших на Донбассе

Российских наемников, воюющих на Донбассе, необходимо судить за участие в боевых действиях на территории другого государства.

Об этом заявил Сергей Кривенко из Совета по правам человека при президенте РФ, пишет "Газета.ру".

"Есть же статья за наемничество, она написана как раз для таких людей, которые воюют на чужой земле, да они же просто преступники, — возмущается Кривенко. — Статуса "участник боевых действий" нет даже у военнослужащих Минобороны, погибших в Украине, в документах написано, что они "погибли при выполнении служебных обязанностей", как если бы они, например, подорвались в мирное время на полигоне".

Впрочем, Кривенко не исключает, что со временем государство как-то поддержит "добровольцев" и в конце концов признает, как в свое время было с участниками боевых действий в Анголе, Эфиопии и др. Но для начала, считает он, "солдатам удачи" надо объявить амнистию, а потом уже придумать, как все это оформить юридически.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ воевавшие на Донбассе наемники требуют признать их ветеранами.