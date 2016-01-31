Экс-посол объяснил, зачем России бесконечный конфликт на Донбассе

Россия заинтересована в продолжении вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в интервью Insider.

"У другой стороны имеется заинтересованность, чтобы эта война длилась бесконечно. И вот в этом трагизм этой ситуации", — сказал он.

"Их (россиян. — ред.) задача — любым способом разжечь внутреннюю дестабилизацию в Украине. И для этого используется Минск, война на Донбассе, да и вообще любые моменты", — убежден политик.

"Для того чтобы Россия не возобновляла планов захвата Юга Украины или восточных областей, Украина должна быть настолько сильной, чтобы этого не допустить. Пока мы балансируем на уровне "мы можем" и "мы хотим". Но это не дело мира, а дело нашей возможности дать отпор", — отметил Безсмертный.

"Сегодня на линии разграничения на разных дистанциях накоплено такое количество оружия, что Украине можно планировать. Ибо если они там появляются и видят количество оружия, то у них пропадает желание, потому что там такое количество оружия, которое способно уничтожить колоссальный военный потенциал. Причем с обеих сторон", — заявил он.

"Очевидно, что в зоне, о которой мы говорим, возможны какие-то стычки, но говорить о широкомасштабных военных действиях с привлечением всего контингента войск не стоит. Потому что это катастрофа, которая уничтожит российский потенциал. Поэтому, очевидно, Россия не пойдет на широкомасштабный конфликт, но это не значит, что она не будет разжигать костры", — сказал политик.

Напомним, ранее сообщалось, что в России предложили судить российских наемников, воевавших на Донбассе.