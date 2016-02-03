Посол США: смена министров в Кабмине выгодна Кремлю

Будет ошибкой убрать "министров-технократов" из Кабмина, а бразды правления передать в руки политикам

Об этом посол США Джеффри Пайет написал в своем микроблоге в Twitter.

По мнению посла, нынешний состав Кабмина под руководством премьера Арсения Яценюка менять не стоит.

"Опасные голоса говорят: "Хватит министров-технократов и профессионального управления — пришло время политикам взять руль власти", — написал он.

[1/2] Небезпечні голоси кажуть: "Досить міністрів-технократів і професійного управління - прийшов час політикам взяти кермо правління" — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) 2 февраля 2016

"Это будет огромной ошибкой, поможет Кремлю ложно представить Украину как приходящую в упадок демократию, а не формирующуюся", — заметил американский дипломат.