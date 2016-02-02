Путин толкает Украину к самоубийству — американский эксперт

Президент России Владимир Путин толкает Украину к самоубийству. Выполнение Минских соглашений невозможно и даже губительно для Украины.

Об этом заявил старший научный сотрудник американского совета по внешней политике Стивен Бланк, сообщает Голос Америки.

"Путин достиг предела своих возможностей в Украине. Дипломатические маневры и усиление обстрелов на востоке Украины свидетельствуют о том, что Путин ведет торги", — отметил Бланк.

По словам эксперта, это все попытка главы Кремля реализовать свою победу.

А что касается Порошенко, если он не хочет играть по правилам Путина, то российский президент будет продолжать подрывать украинскую власть всеми возможными способами. Сейчас идет полноценная экономическая война.

Россия не может дальше воевать с Украиной из-за отсутствия экономического потенциала, поэтому старается заморозить конфликт, — говорит эксперт.

"Всегда есть угроза возобновления военного наступления со стороны россиян. Путин использует эту угрозу, чтобы заставить Украину совершить политическое самоубийство. И сделать Донецкую и Луганскую области фактически автономными регионами, которые будет контролировать Россия, но они смогут вмешиваться во все, что делает Киев. Это свидетельствует о том, что соблюдать Минские соглашения — это утопия. Минск-2 невозможно выполнить. Ни Россия, ни Украина его будут соблюдать. Украина не может, потому что его соблюдение — политический суицид. А Россия не будет, потому что не дает полного контроля над украинским правительством", — отметил Бланк.

Эксперт советует не идти на компромиссы с Путиным, а добиваться полного вывода российских войск из Украины, разоружения боевиков, децентрализации власти в Украине, но без предоставления Донбассу особого статуса. Также он считает, что Запад должен настаивать на том, чтобы Россия, постепенно, оставила Крым.

"Смысл в том, что Путин хочет контролировать украинское правительство и лишить Украину независимости. Это то, на что ни Украина, ни Запад не могут и не должны согласиться ", — говорит Бланк.

Он также отметил, что хотя вопрос вступления в НАТО может быть отложен, но только перспектива присоединения Украины к мощным западным альянсам может обеспечить ее безопасность, подытожил эксперт.

Ранее аналитик Тарас Чорновил заявил, что Путин никогда не хотел получить такой чирей, как украинский Донбасс.