Порошенко считает, что Путин может аннексировать другие страны

Глава РФ не принимает никаких "красных линий", отметил президент.
Президент Петр Порошенко заявил, что глава России Владимир Путин может аннексировать другие страны под предлогом якобы дискриминации русских меньшинств.
Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild, пишет УНИАН.
В то же время политик подчеркнул, что лидер РФ не принимает никаких "красных линий".
"Мы в Украине знаем, что он не признает наши границы", — отметил глава государства.
Напомним, ранее Петр Порошенко выразил мнение, что Владимир Путин начал против Германии информационную войну. Ознакомиться с данными украинского президента можно здесь.