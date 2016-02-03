Порошенко обвинил Путина: начал против Германии информационную войну

Президент Петр Порошенко заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин начал против Германии информационную войну.

Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Bild, пишет УНИАН.

В то же время политик уточнил, что о соответствующем факте свидетельствует недавний инцидент с русскоязычной девочкой, которую якобы изнасиловали в ФРГ.

"Из-за российской пропаганды теперь все знают историю о Лизе! Для Германии такая шокирующая пропаганда стала чем-то новым", — отметил президент.

По его словам, Украина знает на протяжении полутора лет о лжи, которую повторяют СМИ России, пока люди не начнут в нее верить. "Теперь Путин открыл информационную войну и против Германии. Это "гибридная война" России", — добавил глава страны.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что угроза открытой войны Российской Федерации против Украины сейчас выше, чем в прошлом году. Ознакомиться с данными президента можно здесь.