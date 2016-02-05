Угроза со стороны РФ: Порошенко одобрил новое военно-административное деление Украины

В пятницу, 5 февраля, Президент Петр Порошенко своим указом утвердил новое военно-административное деление территории Украины.

Таким образом глава государства ввел в действие соответствующее решение СНБО от 27 января 2016 года, сообщает пресс-служба Президента.

Отмечается, что военно-административное деление территории Украины устанавливает территориально-географические границы ответственности органов военного управления Вооруженных сил Украины за выполнение военно-административных функций в сфере обороны на суше, в воздушном и морском пространстве с учетом территории, которая, согласно законам Украины и постановлениям Верховной Рады Украины, признана временно оккупированной.

Отмечается, что необходимость изменения военно-административного деления территории Украины обусловлена положениями Военной доктрины Украины, которые предусматривают механизмы реагирования на актуальные угрозы военной безопасности государства, в частности со стороны Российской Федерации, а также структурными изменениями в системе управления Вооруженных сил Украины, усовершенствование которой происходит согласно Замыслу реформирования ВСУ и Стратегическому замыслу применения ВСУ, других воинских формирований и правоохранительных органов по отпору вооруженной агрессии против Украины, утвержденным президентом Украины.

Указ президента определяет и нормативно регулирует вопросы разграничения территории государства на военно-административные районы в интересах обеспечения обороны Украины.

Сухопутная территория Украины делится на четыре военно-сухопутные зоны и отдельный военно-сухопутный район, которые являются районом ответственности оперативных командований "Север", "Юг", "Запад" и "Восток".

Воздушное пространство Украины делится на три военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, которые являются районом ответственности воздушных командований "Запад", "Юг" и "Центр".

Морское пространство с учетом правового статуса временно оккупированных территорий внутренних морских вод и территориального моря Украины вокруг Крымского полуострова и отдельного района Донецкой области делится на "Черноморскую" и "Азовскую" военно-морские зоны ответственности Командования Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко предложил перебросить войска на восточную границу Украины.