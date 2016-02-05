СБУ нашла оружие, из которого расстреливали евромайдановцев

Службой безопасности Украины выявлено фрагменты 23 единиц огнестрельного оружия, из которого расстреливали участников Революции Достоинства на Майдане в Киеве.

Президент Петр Порошенко принял доклад председателя СБУ Василия Грицака и генерального прокурора Украины Виктора Шокина о вновь открывшихся важных обстоятельствах в следствии по расследованию преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане, сообщает пресс-служба главы государства.

Грицак и Шокин отметили, что найдено оружие, из которого убивали Героев Майдана.

Председатель СБУ доложил, что в ходе расследования материалов уголовных производств, связанных с событиями Революции Достоинства 2013-2014 годов, Службой безопасности были предприняты ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых были выявлены фрагменты 23 единиц огнестрельного нарезного оружия, из которого стреляли на Майдане. Оружие было повреждено механическим способом, спилены идентификационные номера. По результатам проведенной экспертизы СБУ идентифицировано 12 из 23 единиц оружия.

"С большой долей вероятности можно сказать, что это фрагменты 22 автоматов Калашникова и одного пулемета Калашникова, кроме того — один ствол двенадцатого калибра охотничьего гладкоствольного оружия", — сообщил Грицак.

Глава СБУ также сообщил, что после получения заключений экспертизы соответствующие материалы были направлены в Генеральную прокуратуру и МВД.

В свою очередь, Шокин отметил: "Следствием доказано полностью и беспрекословно, что из этого оружия убивали майдановцев". Он пообещал в ближайшее время проинформировать, в каких конкретно случаях она использовалась.

Напомним, ранее в ГПУ подсчитали, сколько автоматов силовики выдали "титушкам" во время Евромайдана.