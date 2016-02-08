Грызлов в минском процессе ничего не значит, все в руках Путина — Безсмертный

Участие представителя РФ Бориса Грызлова в трехсторонней контрактной группе по Донбассу никак не повлияет на ход событий в минском процессе, который в любом случае "находится в руках президента Владимира Путина".

Об этом сказал экс-посол Украины в Беларуси, представитель Украины в трехсторонней группе в Минске Роман Безсмертный в интервью Цензор.НЕТ.

"Как человек, политик, государственный деятель он никак не повлияет на ход событий. Будет дисциплинированно выполнять инструкции, которые производит Кремль. Перед тем, как вести разговор с Грызловым, надо разработать адекватный ответ на то, что он доставил из Москвы. Сначала, как я вам говорил, привезли идею накрутить двух деятелей. Потом Конституцию. Во вторник мы уже будем выборами заниматься... Задача же украинской стороны — выработать позицию и вести переговорный процесс", — сказал Безсмертный.

Политик также добавил, что минский процесс в любом случае "находится в руках Путина", независимо от того, кто выступает в роли переговорщика от России.

"Есть три ошибочных посыла. Первый — Грызлов переломит эту систему. Второй его приход совсем отстранил от процесса Владислава Суркова. Третий — что между этими двумя лицами является конфликт. Зачем наводить "тень на плетень"? Понятно, что там страна находится в управлении одного человека. К чему там личные отношения? Украинский вопрос находится в руках Путина. Они делают, как он скажет: стоять, дышать, бежать, лежать — все", — отметил Безсмертный.

Напомним, ранее американский эксперт Стивен Бланк заявил, что Путин толкает Украину к самоубийству. Выполнение Минских соглашений невозможно и даже губительно для Украины.

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