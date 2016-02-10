Российский экономист: ЧФ РФ в Крыму — бессмысленная база, игрушка в тазу воды

Российский президент Владимир Путин — человек, который мыслит в геополитике XIX века, а не как экономист. Аннексия Крыма, с точки зрения экономики, — самое глупое, что могло быть. Черноморский флот РФ, большая часть которого базируется на оккупированном полуострове, небоеспособен.

Такое мнение высказал российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в интервью "Апострофу".

"Вы можете поговорить с любым хорошим военным аналитиком, которым я не являюсь, но все, что я слышу от людей, знакомых с системой, — это то, что российский Черноморский флот (большая часть которого находится во временно оккупированном РФ Крыму, — ред.) — игрушка в тазу воды. Потому что в случае глобального вооруженного конфликта нет даже намека, что он может куда-то выйти и начать где-то активные боевые действия", — заявил Иноземцев.

"Если вы хотите конфронтации с НАТО, то дислоцируйте этот флот в Тартусе, в Сирии на Средиземном море. Там хоть какие-то военные действия могут быть. Потому что в случае конфликта пройти через проливы (Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море, которые контролирует Турция, — ред.) будет невозможно. Черное море — по сути, запертое пространство. При этом крупная американская флотилия может зайти через Босфор и расстрелять Севастополь, даже не подходя к крымскому берегу. Так что в военном отношении Крым — абсолютно бессмысленная база", — отметил эксперт.

"Крым убыточен для России в плане экономики. Вместе с тем, из-за него РФ никогда не разорится. Потому что с точки зрения масштабов российского бюджета это, в общем-то, дешевая игрушка. Это регион, который требует дотаций, и я не вижу при нынешнем управлении какой-либо возможности вывести его в статус экономического донора. Это разрушенная инфраструктура, коррумпированное руководство, которое хочет только воровать, поэтому я думаю, что для Москвы Крым — убыточное предприятие, игрушка на потребу имперским настроениям населения", — добавил Иноземцев.

"Захват новых территорий в современном мире — самая глупая вещь, которую можно сделать. Эти регионы, как правило, требуют развития, финансирования, поддержания там какого-то порядка... В XVI-XVII веках было понятно, что если вы захватываете какую-либо небольшую страну, где крестьяне пашут землю, то у вас получается больше продуктов, больше налогов и так далее. Но сегодня, когда объективная основа экономики — это сфера услуг, технологии и повышение эффективности, не нужно захватывать новые территории. Сегодня нужно осваивать уже существующие. В России и так достаточно неосвоенных территорий. Так что присоединение Крыма, с точки зрения экономики, — самое глупое, что могло быть", — подытожил экономист.

Напомним, ранее Российский журналист Сергей Пархоменко заявил, что аннексированный Крым является основой для мировой изоляции РФ.