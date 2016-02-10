Российский экономист о Путине: присоединение Крыма — самое глупое, что могло быть

Президент РФ Владимир Путин думает, как имперский политик, который считает сокращение территории упадком, а расширение — временем возрождения.

Об этом российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев рассказал в интервью "Апострофу".

"Вы понимаете, Путин — не экономист. И он не мыслит этими категориями. Нынешний глава Кремля — человек, который мыслит в геополитике XIX века. На сегодняшний день практически все дополнительные территории для любой страны являются неоправданными и контрпродуктивными. Захват новых территорий в современном мире — самая глупая вещь, которую можно сделать. Эти регионы, как правило, требуют развития, финансирования, поддержания там какого-то порядка...", — рассказал экономист.

"В XVI-XVII веках было понятно, что если вы захватываете какую-либо небольшую страну, где крестьяне пашут землю, то у вас получается больше продуктов, больше налогов и так далее. Но сегодня, когда объективная основа экономики — это сфера услуг, технологии и повышение эффективности, не нужно захватывать новые территории. Нужно осваивать уже существующие. В России и так достаточно неосвоенных территорий. Так что присоединение Крыма, с точки зрения экономики, — самое глупое, что могло быть", — подчеркнул эксперт.

"Но Путин мыслит не как экономист. Он думает, как имперский политик. Что нужно расширять территорию, что для России всегда периоды сокращения территории были временами упадка, а периоды расширения — временем возрождения. Он понимает, как это воздействует на психологию населения, и действует абсолютно не в рамках экономической логики", — резюмировал Иноземцев.

Напомним, украинский журналист Виталий Портников провел аналогию: СССР вторгся в отнюдь не самый демократический Афганистан и расстрелял его президента-диктатора и убийцу. В результате уродливая империя рухнула, не выдержав этой бесславной войны. И нынешняя Российская империя — не менее уродливая, но более слабая и дегенеративная — тоже рухнет.