Российский бизнесмен: Украина должна сделать все, чтобы режим Путина пал

Украина должна сделать все от себя зависящее для того, чтобы режим российского президента Владимир Путина пал, потому что лишь в этом случае она сможет восстановить отношения с Россией, а также вернуть себе Крым.

Такое мнение высказал российский бизнесмен, блогер Слава Рабинович в интервью "Апострофу".

Создание так называемой "Новороссии" и аннексия половины территории Украины были для Путина "планом А". И поскольку этот план провалился, то единственное, что теперь может делать Путин, это дестабилизировать Украину, чтобы не дать ей выйти из орбиты российского фашизма и продвигаться в ЕС и НАТО. В рамках "плана Б" Путину нужно до бесконечности продолжать гибридную войну на востоке Украины.

Приблизить возвращение полуострова украинская сторона может и обязана. Но это можно сделать только после падения режима Путина. Соответственно, Украина должна сделать все от нее зависящее для того, чтобы режим Путина пал.

Отвечая на вопрос, разве крах режима Путина не должен произойти внутри России, бизнесмен сказал: "Не всегда и не во всем. Например, если бы Украина проводила реформы, которые были заявлены два или полтора года назад со скоростью раз в десять превышающей реальную, то это послужило бы примером для десятков миллионов граждан России. Они бы увидели, что значит вырваться из орбиты российско-фашистского режима Путина и его ОПГ. Они бы поняли, что так называемая Революция Достоинства не приносит хаос, бедствия и войну, как это сейчас преподносится российской пропагандой, а означает прогресс, реформы, экономическое процветание, путь в Евросоюз, а также интеграцию в мировую экономическую и финансовую систему.

Вторая вещь, которую Украина могла бы делать гораздо эффективней, — это консолидировать страны Запада к еще большему противостоянию преступному режиму Путина, в том числе, из-за нарушения Будапештского меморандума. Ведь произошло грубое нарушение этого договора, а США и Великобритания не вступили в противостояние с Путиным во время аннексии Крыма и вторжения на восток Украины.

Он также отметил, что развития украинско-российских отношений при режиме Путина не будет.

"При режиме Путина — никаким. Почитайте то, что пишут и говорят по отношению к Украине такие одиозные личности, как Патрушев, Глазьев, Нарышкин, Лавров, Миронов, и вы сами ответите на свой вопрос. Каких-либо отношений при нынешней власти в принципе не может и не должно быть.

Украина не должна выстраивать свои отношения с восточным соседом, точно так же, как Польша и Чехословакия не должны были выстраивать какие-либо отношения с гитлеровской Германией. Это страна-агрессор. Соответственно, есть только один путь восстановления отношений: смена власти в России, с дальнейшим многолетним лечением", — подчеркнул Рабинович.

По мнению бизнесмена, Путин может развязать конфликт с ограниченным применением ядерного оружия для того, чтобы объявить в России военное положение и заблокировать проведение выборов. Это может привести к социальному взрыву на территории РФ и к распаду самого государства.

Напомним, ранее роосийский оппозиционер Гарри Каспаров заявил, что россияне должны понять, что за всё — за поддержку Путина, за Грузию, за Крым и за Донбасс — придется расплачиваться.