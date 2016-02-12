Если Кабмин отправят в отставку, Порошенко будет не на кого переложить ответственность — политолог

В случае отставки премьер-министра Арсения Яценюка, весь негатив и ответственность за ситуацию в стране ляжет на плечи Президента Петра Порошенко.

Об этом в комментарии заявил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, передает УНИАН.

"Президент Пётр Порошенко сделал многое для дискредитации премьер-министра Арсения Яценюка, но с другой стороны волна критики и интриг, которая была выброшена против действующего правительства, молниеносно переместилась на самого президента. И чем больше гарант в различной форме критиковал Кабинет министров, тем большую силу отдачи чувствовал сам Пётр Алексеевич", — сказал Небоженко.

По словам политолога, если Президент достигнет желаемого — падения правительства Яценюка, — с этой минуты Порошенко запустит два очень неприятных для себя момента.

"Первое, начнутся яростные склоки внутри парламентского большинства, ядром которого является Блок Петра Порошенко и примкнувшая к нему оппозиционная платформа. С другой стороны, после ухода Яценюка президент единолично несёт ответственность за нового исполняющего обязанности премьер-министра", — сказал Виктор Небоженко.

"Как только Арсений Яценюк выйдет из здания правительства, счётчик ответственности за страну будет включен только у одного человека — Петра Порошенко. Поскольку Яценюка, как объекта критики, уже не будет, а новый премьер будет прятаться от волны гонений и критики за спину самого Президента", — резюмировал эксперт.