Турчинов предупредил РФ: кто сеет ветер — пожнет бурю, с оккупированных территорий придется слезть

Пока оккупированные территории не будут освобождены от агрессора, Украина не будет считать вопрос "закрытым".

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя заявление премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева о "закрытии вопроса Крыма", сообщает пресс-служба СНБО.

"Россия мечтает закрыть вопрос Крыма? Но этот вопрос никогда не будет закрытым для нас и для мирового сообщества, как и вопрос Донбасса, пока оккупированные территории не вернутся в состав Украины, и пока не будут восстановлены границы нашего государства, которые были признаны мировым сообществом", — заявил Турчинов.

Он отметил, что для России есть только одна возможность "закрыть этот вопрос" — "слезть с оккупированных территорий".

"В Библии сказано: кто сеет ветер — пожнет бурю. Это означает, что агрессор, который создает прецедент, пытаясь изменить существующие границы, скоро сам столкнется с этим вопросом, но в гораздо больших и разрушительных масштабах. Ведь Россия в условиях глубокого кризиса и самоизоляции со временем не будет способна не только удерживать национально-территориальные автономии, но и территории, которые были оторваны от других стран, начиная от Дальнего Востока и заканчивая крайними западными областями", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что на карте мира нет такой точки, которая была бы недостижимой для болезненных российских геополитических амбиций.