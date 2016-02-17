У Авакова хотят отправлять проваливших переаттестацию милиционеров на Донбасс

В Нацполиции подтвердили информацию о том, что в управлениях полиции Луганской и Донецкой областей предложат проходить службу провалившим переаттестацию полицейским из других регионов.

Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Артем Шевченко в Facebook.

По его информации, инициаторами соответствующего решения главы МВД Арсена Авакова стали руководители ГУНП Луганской и Донецкой областей Юрий Покиньборода и Вячеслав Аброськин.

Он отметил необходимость "свежей крови" для удовлетворения кадрового голода — сейчас не хватает более 2000 полицейских в Донецкой и около 1000 полицейских в Луганской областях.

"Будут предлагать службу обязательно с учетом личных моральных и деловых качеств полицейского (откровенно скомпрометированные лица не попадут на службу, шанс будут иметь те, кто просто не сдал тесты или не прошел собеседование)", — пишет Шевченко.

По его словам, этот кадровый состав окажется особенно полезным, если в будущем нужно будет брать под контроль временно оккупированные населенные пункты, тогда как местные полицейские "могут сорваться на злоупотребления в результате мотива мести".

По его словам, через "год-два" будет проведена повторная переаттестация с окончательными выводами.

Ініціатором рішення міністра А.Авакова пропонувати поліцейським (із урахуванням їхніх особистих моральних і ділових якос... Опубликовано Артемом Шевченко 17 февраля 2016 г.

Ранее сообщалось, что большинство бойцов бывшей третьей роты киевского "Беркута", которые разгоняли активистов на Евромайдане, несмотря на низкие тестовые баллы, успешно прошли собеседование для приема на службу в Национальную полицию.