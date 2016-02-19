Коалиция развалилась: Гройсман объявил о выходе фракции "Самопоміч"

В пятницу, 19 февраля, спикер Верховной Рады Владимир Гройсман объявил о выходе фракции "Самопоміч" из коалиции.

Об этом он сообщил в ходе утреннего заседания парламента перед началом часа вопросов к Кабмину, пишет РБК-Украина.

В то же время Украинская правда уточнила, что, таким образом, объединение политсил развалилось.

"В адрес спикера Рады поступило письмо о выходе из коалиции с подписью главы фракции Олега Березюка и соответствующее заявление, подписанное всеми членами фракции "Самопоміч", — добавили журналисты.

Напомним, ранее из коалиции вышла "Батьківщина" и фракция Радикальной партии Олега Ляшко. Узнать мнения экспертов, что может спасти парламентское объединение политсил, можно в статье "Главреда".