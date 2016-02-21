Ночь в АТО прошла относительно тихо: боевики беспокоили наших воинов на Донецком направлении

Ночь на 21 февраля в зоне проведения АТО прошла относительно спокойно.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook

Так, по состоянию на шесть часов утра на Луганском и Мариупольском направлениях соблюдался режим прекращения огня, задекларированный Минскими соглашениями.

На Донецком направлении бандформирования боевиков обстреляли из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета опорный пункт украинских войск неподалеку Зайцевого.

Неприцельный огонь из гранатомета велся по нашим позициям вблизи Майорска и из крупнокалиберного пулемета в районе Троицкого.

По позициям украинских войск неподалеку Опытного велся огонь из стрелкового оружия.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка.



видео: Військове телебачення України