У Порошенко рассказали о самых горячих точках на Донбассе, погиб один военный: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики продолжали обстрелы позиций украинских военных. Особенную активность наемники проявляли на Донецком и Луганском направлениях. При отражении атак противника 20 февраля в районе Марьинки погиб один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Двумя самыми горячими точками вчера были: линия обороны Зайцево — Майорск и пос. Пески. Противник по одному разу применил 120-мм миномет и БМП, а также трижды вел снайперский огонь", — сообщил Мотузяник.

В то же время на Луганском направлении установилось относительное затишье. Однако вчера на этом участке зафиксирован разведывательный полет вражеского беспилотника.



Под обстрелы также попали населенные пункты Авдеевка и Луганское, где сепаратисты провели серию атак по украинским военным из противотанковых управляемых ракет.

Традиционно боевики сосредоточили свои обстрелы по окрестностям Марьинки и Крсаногоровки, где вчера ВСУ попали под активные обстрелы снайпера.



Также на Мариупольском направлении, на линии обороны Гнутово – Талаковка, зафиксировано четыре минометных обстрела со стороны пророссийских серпаратистов. В районе Широкино зафиксировано две вооруженные атаки, во время которых бойцы ВСУ вынуждены были ответить, вступив в перестрелку.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка.