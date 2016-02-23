Эксперт объяснил, почему Захарченко и Плотницким руководит страх: их судьба понятна и очевидна

23 февраля 2016, 01:27

Почти 3 млн человек вынуждены жить в нищете из-за преступлений небольшой группы людей, говорит Роман Безсмертный.

Роман Безсмертный

Главари самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий не принимают каких-либо политических решений без указания Кремля, а также фактически не участвуют в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Безсмертный рассказал в интервью "Апострофу".

"Все, что делается этими людьми, по смыслу, способу и времени происходит так, как им сказали в Кремле", — говорит Безсмертный.

При этом политический эксперт объясняет, почему представители так называемых ДНР и ЛНР сейчас поднимают тему несоответствия Минска-2 их интересам: "Их позиция тут — соответствующий номер. На словах Россия демонстрирует полную приверженность Минскому процессу. Нацеленность на выполнение этих пунктов. Но на самом деле Москва трактует позиции соглашений как хочет. И, мягко говоря, философски относится к их выполнению".

"Есть такое чувство как страх. На сегодняшний день именно страх руководит ими (главарями ДНР/ЛНР, — Ред.). К сожалению, нет такого лекарства или политической платформы, которая бы помогла преодолеть данное чувство. Потому что часть этих людей совершили преступления, которые находятся за рамками возможных параграфов и пунктов амнистии. Поэтому их судьба понятна и очевидна. В этой связи я понимаю, откуда берутся соответствующие заявления и так далее. В данном случае речь идет не о судьбе тех, кто делает подобные заявления, кто принимает решения, имеющие признаки уголовного преступления... Речь идет о людях, которые там живут. Это почти 3 млн человек, которые вынуждены жить в нищете и нечеловеческих условиях из-за преступлений небольшой группы людей", — подчеркнул дипломат.

Говоря о роли представителей боевиков, Безсмертный отмечает: "Формат Трехсторонней контактной группы — это ОБСЕ, Россия и Украина. Если Киев или Москва считают нужным выслушать предложение представителя отдельных районов Донецкой области или отдельных районов Луганской области, то им предоставляют слово. Но они не являются участниками Трехсторонней контактной группы. Несмотря на то, что в ходе беседы мы идем на диалог с ними, это не предусмотрено форматом переговорного процесса. То есть, переговоры ведутся между Украиной и Россией".

В то же время, украинский дипломат, считает, что отличия между позициями так называемых ДНР и ЛНР на переговорах в Минске являются только внешним ощущением, "потому что позиция Москвы является одновременно позицией представителей и Донецка, и Луганска".

Напомним, ранее Безсмертный заявил, что нужно готовится к самому худшему, Россия стала хитрей. По его словам, трудно спрогнозировать поведение России в минском процессе.

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