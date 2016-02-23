В разведке озвучили цели режима Путина по Украине

В Российской Федерации режим президента страны Владимира Путина не отказался от целей дезинтегрировать Украину и установить контроль над ней.

Об этом на заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил замдиректора департамента ГУ разведки Минобороны Вадим Скибицкий, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что соседняя страна также хочет восстановить на территории нашей страны пророссийскую власть.

"Режим Путина не отказывается от своих целей в отношении нашей страны, которые на сегодняшний день включают дезинтеграцию Украины, установление российского контроля над нашим государством…", — отметил Скибицкий.

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в отдаленной перспективе Россия хочет уничтожить нашу страну. Ознакомиться с его мнением можно здесь.