В разведке озвучили цели режима Путина по Украине

РФ хочет восстановить на территории нашей страны пророссийскую власть, отметил Скибицкий.
В Российской Федерации режим президента страны Владимира Путина не отказался от целей дезинтегрировать Украину и установить контроль над ней.
Об этом на заседания комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил замдиректора департамента ГУ разведки Минобороны Вадим Скибицкий, пишет УНИАН.
В то же время он уточнил, что соседняя страна также хочет восстановить на территории нашей страны пророссийскую власть.
"Режим Путина не отказывается от своих целей в отношении нашей страны, которые на сегодняшний день включают дезинтеграцию Украины, установление российского контроля над нашим государством…", — отметил Скибицкий.
Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в отдаленной перспективе Россия хочет уничтожить нашу страну. Ознакомиться с его мнением можно здесь.