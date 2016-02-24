Ситуация в АТО обостряется: боевики более 80 раз обстреляли наших воинов

За минувшие сутки в зоне проведения АТО российские наемники 84 раза обстреляли укрепления ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО на странице в Facebook.

Самым опасным было Донецкое направление, где враг 69 раз обстреливал наши опорные пункты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские укрепления неподалеку Авдеевки, Песок, Опытного, Зайцево, Майорска и Первомайского, а также на шахте Бутовка и позиции Зенит подверглись обстрелам из минометов калибра 120 и 82 мм.

В Опытном позиции украинских военных враг обстреливал из зенитной установки, а в Красногоровке — из БМП.

На Мариупольском направлении под минометным огнем оказались украинские бойцы на позициях вблизи Талаковки, Чермалыка и Водяного.

С полуночи активный огонь российских наемников уменьшился. Зафиксированы единичные обстрелы позиций близ Опытного из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка.

видео: Військове телебачення України