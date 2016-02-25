Порошенко просят выдворить из Украины еще одного российского менеджера канала "Интер"

После депортации из Украины скандальной российской тележурналистки Марии Столяровой, на сайте президента появилась петиция с требованием выдворить из Украины заместителя директора по развитию компании, которая занимается новостями на "Интере".

Согласно обращению, Игорь Шувалов является гражданином России, но с марта 2014 года работает в "Национальных информационных системах", сообщает УНИАН.

Авторы петиции отмечают, что ранее СБУ вынесла Игорю Шувалову предостережение о недопустимости противоправного поведения и должна была принудительно выдворить его из Украины.

Однако, сказано в петиции, этого не произошло, и он до сих пор работает на "Интере": "За это время россиянин привел на "Интер" других российских медийщиков, ту же Марию Столярову".

Поэтому президента просят рассмотреть вопрос о его депортации за пределы Украины. За месяц петиция должна собрать 25 тысяч подписей, чтобы Порошенко рассмотрел ее.

Напомним, во время сюжета о Небесной Сотне в прямой эфир попало нецензурное высказывание Столяровой: она прервала трансляцию с Майдана Независимости словами "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню" во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.

Напомним, Столярова также "прославилась" фотографиями с боевиками российско-террористического батальона "Восток", которых она называла "Любимыми парнями в Донецке".