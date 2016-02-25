В Раде инициировали общественное выдвижение кандидатур на должности двух министров и главы НБУ

Комитет ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства инициировал общественное выдвижение кандидатур на должности министра экономического развития и торговли Украины, министра финансов, а также главы НБУ.

Об этом сообщил глава Комитета Виктор Галасюк.

По его словам, предложение выдвинуть своих кандидатов на пост министра уже получили более 150 бизнес-ассоциаций.

"Без этих людей экономическая модернизация невозможна. Поэтому акционеры государства — предприниматели, производители, налогоплательщики — не могут быть равнодушными, кто будет на этих должностях", — заявил Галасюк.

Комитет ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства планирует изучить кандидатуры, предложенные бизнес-ассоциациями, и заслушать программы кандидатов. Галасюк отмечает, что по итогам общественного выдвижения Комитет будет рекомендовать Верховной Раде и Президенту соответствующие кадровые назначения.