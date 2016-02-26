Скандал с российской журналисткой: СБУ не нашла причин для открытия дела

Спецслужба изучила записи Столяровой в соцсетях, отметила Гитлянская.
Причин для открытия уголовного производства против российской журналистки Марии Столяровой, нецензурно высказывавшейся в прямом эфире сюжета на "Интере" о "Небесной сотне", нет.
Об этом "5 каналу" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
В то же время чиновник уточнила, что спецслужба провела анализ и изучала записи сотрудницы СМИ в социальных сетях, репортажи на телевидении.
"…хотя все ее высказывания и содержат признаки большой симпатии к террористическим организациям, но пока мы не нашли прямых цитат, признаков для возбуждения уголовного производства", — отметила Гитлянская.
Напомним, ранее сообщалось, что Мария Столярова под наблюдением сотрудников СБУ была выдворена с территории украинского государства. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Видео: Служба безпеки України