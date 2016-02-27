Захват Крыма: эксперт объяснил, когда Путин планировал ввести войска в Украину

Начавшийся два года назад захват Россией Крыма мог вылиться в войну, в которой Украина не имела бы шансов на победу.

Об этом заявил российский военный эксперт Александр Гольц, пишет "Апостроф".

"Поэтому отсутствие активных действий со стороны украинских властей в то время вполне оправданно. Однако кроме этого шага Киев допустил множество других ошибок. Одна из них состоит в том, что оставшиеся в Крыму войска не получили четких указаний.

Я напомню, что 26 февраля 2014 года по приказу Владимира Путина началась так называемая внезапная проверка российских войск. В ходе этой "проверки" появились не только дополнительные силы бригад спецназа в Крыму, но также от 40 до 60 тыс. военнослужащих разместились возле российско-украинской границы. Это были батальонно-тактические группы элитных соединений российской армии. В основном они были сформированы из контрактников. В случае, если бы Украина попыталась оказать военное сопротивление в Крыму, эти силы вошли бы на территорию Украины. Никаких сомнений в этом быть не может. Таким образом война развернулась бы по всей территории страны. Так что разговоры о возможном сопротивлении агрессору в тогдашних условиях, по моему мнению, являются пустыми.

Вот вам сценарий: "зеленые человечки" неизвестной принадлежности блокируют украинские воинские части в Крыму. По приказу из Киева эти воинские части оказывают им активное вооруженное сопротивление, а я напомню, что в этот момент Путин сказал, что вооруженные люди останутся за спинами женщин и детей. Жертвы среди мирного населения и попытка двинуть в этих условиях войска из остальной части Украины в Крым оправдали бы для России ввод войск на территорию Украины. Это рассматривалось бы как желание противостоять массовому геноциду и так далее. В любом случае Украина оказывалась бы в проигрыше", — считает Гольц.

"Несмотря на все ошибки, решение не вступать в конфронтацию с Россией было правильным. Но нужно было дать четкие указания войскам. А не превращать это в двухнедельное болтание, когда Россия постепенно захватывала стратегические объекты Крыма...", — заключил эксперт.

Напомним, ранее российский журналист заявил, что Кремль подготовил захват Крыма за два месяца.