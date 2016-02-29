Эксперт рассказал, почему Путину выгоден "мерцающий конфликт" на Донбассе

На Донбассе режим "мерцающего конфликта" будет сохраняться достаточно долго, поскольку это выгодно президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик сообщил во время чата на "Главреде".

"Россия погрязла в гражданской войне в Сирии, а также имеет целый периметр вызовов своей национальной безопасности в Евразии и Европе. Степень развертывания боевых действий на Донбассе или, наоборот, сохранение перемирия будет зависеть от успехов России в диалоге с ЕС, США и военными успехами в Сирии", — считает он.

Вместе с тем Кулик подчеркнул, что минский процесс уже давно исчерпал себя, поскольку российская сторона не способна соблюдать собственных обязательств и обеспечить демилитаризацию оккупированных территорий.

"Итак, минский процесс обречен на процесс ради процесса. Да, контактной группе удается реализовать мероприятия по обмену пленными, разминированию, временному прекращению огня, отводу тяжелой артиллерии, налаживанию трафика людей и товаров, но в пределах минского процесса невозможно политическое решение конфликта между Украиной и Россией. Минск-2 обречен на поражение", — заключил эксперт.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Украине не выгодно блокирование российских фур.