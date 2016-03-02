Эксперт о выборах президента США: "друг" Путина — нежелательный вариант для Украины

2 марта 2016, 14:35

Внешняя политика Трампа будет сумбурной, говорит Алексей Гарань.

Алексей Гарань

Дональд Трамп — это откровенный популист, у которого нет никакой четкой программы ни внутренней, ни внешней политики США. Потому если он станет президентом, это сулит проблемы, прежде всего, для самих Штатов.

Об этом директор Школы политической аналитики Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор политологии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду".

"Если Трампа выдвинут в кандидаты от Республиканской партии, это будет удобно для Клинтон, ведь риторика Трампа настолько безответственная и популистская, что сложно представить, что ему удастся победить на этих выборах. Клинтон более предсказуемая и опытная", — говорит политический эксперт.

По его мнению, пока что рано подводить итоги, однако в США бывали случаи, когда кандидатами в президенты становились люди слишком "левые" или слишком "правые", и они всегда проигрывали с большим отрывом.

"Что касается отношений США и Украины в случае победы Трампа или Холлари Клинтон, то, повторюсь, что Трамп — человек без четкой позиции вообще. Его заявления по вопросам внешней политики несистемные. В частности, я обратил внимание на его заявление о том, что "мы построим стену на границе с Мексикой, но строить ее будут сами мексиканцы и за мексиканский счет". И в ответ на это народ аплодирует и ликует. Но это безответственное заявление, которое не имеет шансов на воплощение в жизнь", — подчеркнул политолог.

"Поэтому, думаю, внешняя политика Трампа будет сумбурной. У него были некоторые заявления о том, что с Путиным нужно дружить. Очевидно, что для Украины это нежелательный вариант и нежелательная позиция", —  уверен директор Школы политаналитики.

"Позиция Клинтон — более сбалансированная и предсказуемая. Мы помним, что и ее супруг проводил политику, при которой были установлены партнерские отношения Украины и США, это было в начале 90-х годов. И можно сказать, что именно при Клинтоне были налажены отношения Украины со США. Сама же Хиллари была на должности госсекретаря в администрации Обамы. Поэтому я бы не говорил, что у нее будет явная проукраинская позиция, но это будет позиция с пониманием значения Украины для региона", — считает эксперт.

"Если Клинтон станет президентом, она будет иметь более широкие возможности для действий, потому что Обама с самого начала сковал себя заявлениями о выведении американских войск, и его политика была крайне осторожной, особенно во время второй администрации, когда он старался не предпринимать резких движений. У Клинтон, особенно в начале, будет больше возможностей для маневра, но в то же время она сможет воспользоваться и тем, что было сделано Обамой. В конце концов, мы понимаем, что при всей критике позиции Обамы по отношению к Украине, именно США выступили двигателем принятия санкций против России, благодаря США эти механизмы были запущены и действуют до сих пор. И Клинтон сможет на них опереться", — подытожил Алексей Гарань.

Напомним, 1 марта в США в большинстве штатов прошло голосование на первичных выборах. Фаворитами дальнейшей гонки становятся кандидаты в президенты США демократ Хиллари Клинтон и республиканец Дональд Трамп.

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