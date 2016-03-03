Эксперт рассказал, какие возможности открывает для Украины победа Клинтон на выборах президента США

Отношения США и Украины будут складываться так, как складываются и сейчас, не зависимо от того, кто победит на выборах — Дональд Трамп, Хиллари Клинтон или какой-то третий кандидат (который с небольшой вероятностью, но может появиться).

Об этом Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков рассказал в комментарии "Главреду".

"Поскольку эти отношения, не зависимо от того, какая администрация — республиканская или демократическая, и какая оппозиция в Америке, имеют стратегический характер. Они рассчитаны на долгосрочную перспективу, соответственно, никаких радикальных изменений, отходов или продвижений, прыжков вперед, назад либо в сторону не предвидится. Однако какие-то тактические изменения или модификации возможны", — считает эксперт.

Рудяков подчеркнул, что, исходя из интересов, с одной стороны, демократов, а с другой — республиканцев, и вместе с тем учитывать риторику основных кандидатов (Трампа и Клинтон), можно говорить, что победа Клинтон Украине открывала бы больше возможностей и предусматривала бы более активную деятельность в вопросах поставок нашей армии оружия разного вида (и наступательного, и оборонительного).

"Возможно, это предусматривало бы и некоторые режимы санкций против России, какие-то более активные шаги в этом направлении. Думаю, что Клинтон была бы заинтересована в том, чтобы подтвердить конкретными делами свои тезисы геополитического и стратегического характера, заявленные в ходе избирательной кампании", — отметил директор центра "Перспектива".

"Что касается Трампа, то если бы при нем произошли какие-то изменения в американо-украинских отношениях, то они были бы в сторону снижения активности и некоторой стабилизации в нейтрально-выжидательном режиме. Но еще раз повторюсь, что эти изменения были бы больше декоративного характера, тактические изменения, которые на общий уровень, состояние и характер отношений американо-украинских отношений не повлияют", — добавил эксперт.

Напомним, ранее эксперт Алексей Гарань заявил в комментарии "Главреду", что Дональд Трамп — это откровенный популист, у которого нет никакой четкой программы ни внутренней, ни внешней политики США. Потому если он станет президентом, это сулит проблемы, прежде всего, для самих Штатов.