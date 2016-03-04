Турчинов заявил, что пришло время вводить визовый режим с Россией

Кабинет министров Украины должен ускорить процесс введения визового режима с Российской Федерацией

Такое мнение высказал секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, еще в 2014 году было решение СНБО поручить Кабинету министров ввести визовый режим с Россией, и на мой взгляд, у правительства было достаточно времени, чтобы к этому подготовиться. Пришло время принимать решение", — сказал он.

Турчинов добавил, что визовый режим позволит Украине защитить себя от проникновения на территорию государства тех лиц, которые планируют заниматься разведывательно-подрывной деятельностью.

"И визовый режим в этом контексте является достаточно эффективным фильтром. Кроме того, Россия высокими темпами сжигает свои ресурсы на усиление своего военного потенциала, при этом цены на энергоносители падают, санкции действуют, а кризис неэффективности управления, присущий любому авторитарному и тоталитарному государству, только усиливает все эти разрушительные процессы. Придет время, и мы еще столкнемся с колоссальной миграционной волной, которая может хлынуть из России в Украину. Поэтому, я убежден, что нам лучше сейчас себя обезопасить, чем это делать постфактум", — заключил Турчинов.

Напомним, ранее лидер фракции БПП Юрий Луценко назвал причины, по которым Украина может не получить безвизовый режим.