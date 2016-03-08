Вице-президент США потребовал от России немедленно освободить Савченко

Россия должна "сделать правильный выбор" и освободить украинскую летчицу Надежду Савченко, которая с 4 марта голодает в российском СИЗО.

Об этом заявил вице-президент США Джо Байден сообщает пресс-служба Белого дома, передает ВВС Украина.

Байден заявил, что Савченко "незаконно посадили" в России и судят по "сфабрикованным обвинениям".

"Ее дальнейшее незаконное содержание под стражей является нарушением обязательств России по Минским договоренностям, и она должна быть освобождена немедленно", — говорится в заявлении вице-президента США.

Он также подчеркнул, что за последние 20 месяцев Савченко стала "символом украинской национальной гордости и силы", и ее избрали депутатом парламента.

"Сегодня, когда мы отмечаем Международный женский день и чествуем всех храбрых женщин, которые борются против несправедливости в этом мире, мы также стоим с Надеждой и украинским народом", — заявил Байден.

"И мы призываем Россию сделать правильный выбор — снять все обвинения и освободить ее немедленно", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Джон Керри от имени Соединенных Штатов выступил с резкой критикой властей России, которые попирают международное законодательство и нормы и более полутора лет удерживает в плену украинскую летчицу и нардепа Надежду Савченко.