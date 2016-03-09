Западные СМИ: Россия — страна с диктатором-самодуром

9 марта 2016, 15:27

Россия — это страна третьего мира с тоталитарным режимом

Владимир Путин

С пятницы Надежда Савченко не принимает пищу и воду. В предварительном заключении в небольшом южнороссийском городке украинская летчица ждет окончания процесса. Украинские консулы после визита сообщили, что у нее тахикардия. Тем не менее, она решительно настроена произнести свою заключительную речь в суде в Ростове.

Об этом в германской газете Die Welt пишет журналист Юлия Смирнова, перевод статьи которой "Россия — страна с диктатором-самодуром" публикует УНИАН.

Она хотела произнести ее еще в прошлый четверг. Но по неизвестным причинам, после заключительной речи защитников суд объявил заседание закрытым. В знак протеста против этой задержки Савченко начала голодовку. Обвинение требует для нее 23 года заключения, потому что она якобы причастна к гибели двух российских журналистов.

Случай летчицы, которая в 2014 году была захвачена сепаратистами на востоке Украины, а затем внезапно появилась в России и была привлечена там к суду, вызвал международный резонанс. Вице-президент США Джо Байден в понедельник потребовал ее немедленного освобождения. Процессом против Савченко Россия нарушает Минские соглашения, которые предусматривают обмен всех военнопленных. Госсекретарь США Джон Керри выразил обеспокоенность и также потребовал ее освобождения.

Лауреаты Нобелевской премии Светлана Алексиевич и Эльфрида Елинек подписали открытое письмо к европейским лидерам с призывом принять решительные меры для освобождения 34-летней женщины. Во вторник в Москве были задержаны 40 человек, которые вышли на демонстрацию в поддержку Савченко.

Надежда Савченко

В Украину — живой или мертвой

"Я не признаю ни вину, ни приговор, ни российский суд", — написала летчица в своей заключительной речи, которую ее родственники распространили в соцсетях. Если ее признают виновной, она не будет подавать апелляцию. "Я хочу, чтобы весь демократический цивилизованный мир понял, что Россия — это страна третьего мира с тоталитарным режимом и диктатором-самодуром, в которой плюют на права человека и международное право". В России нет суда, только фарс. После приговора она продолжит голодовку, пока Россия не вернет ее в Украину. "Россия все равно меня вернет в Украину, живой или мертвой", — написала Савченко.

"Я больше всего боялась такого решения", — говорит о голодовке сестра летчицы Вера Савченко. "Но это ее выбор, и я поддерживаю его". Архитектор оставила свою работу и несколько раз в неделю приезжает в суд. "Она не хочет ждать решения политиков, которые бесконечно ведут переговоры о ней", — говорит сестра. "На самом деле, она уже победила. Она показала, насколько стойкими могут быть украинцы".

17 июля 2014 года Вера Савченко была со своей сестрой на востоке Украины, в день, когда ее захватили в плен. Летчица должна была взять отпуск из армии и присоединиться на это время к добровольческому батальону, потому что она была недовольна бездействием армии в борьбе с сепаратистами. Ее отпуск закончился, Вера приехала на машине, чтобы забрать сестру домой. Но ранним утром Надежда вступила в борьбу с сепаратистами вместе с другими солдатами, потому что им нужно было подкрепление. Украинцы попали в ловушку.

"Я была уверена, что Надя погибла. Я видела только дым и взрывы. Их сотовые телефоны были выключены", — говорит Вера. Но позже, телефоны снова появились в сети, ответил мужской голос. Вера Савченко начала переговоры с сепаратистами об обмене своей сестры. Для этого она дважды приезжала в Луганск. Однажды ее саму схватили и бросили в подвал. "Меня подвергли психологическому давлению. Они посадили меня в комнату с мужчинами, которые были арестованы за мелкие правонарушения, дали им коробку презервативов, и сказали, что те могут повеселиться со мной. Но ничего не случилось, и через 15 минут они меня вывели". С Надеждой Вера могла говорить только по телефону, летчица дала ей надежду на то, что рано или поздно ее обменяют. Но потом появилась шокирующая новость — Надежда в России. "Тогда я поняла, что ее не обменяют", — говорит Вера.

Добровольно в Россию?

Версия российского обвинения о том, как Савченко попала в Россию, звучит фантастически. Сепаратисты якобы отпустили ее в Луганске. Затем она без документов умышленно пересекла границу с Россией. Там она в течение недели добровольно находилась в мотеле и в качестве свидетеля отвечала на вопросы российских следователей, не связываясь с семьей.

Сама Савченко говорит, что ее перевезли в Россию против ее воли. В России ее обвинили в причастности к убийству двух российских журналистов. 17 июня 2014 года в Луганской области возле контрольно-пропускного пункта сепаратистов они попали под обстрел украинских гаубиц. Обвинение утверждает, что Савченко определила цель для украинской армии, в том числе место, где находились журналисты. Но защита говорит, что Савченко была захвачена за два часа до смерти журналистов. Адвокаты подтверждают это с помощью анализа видео ее захвата. С помощью теней на видео эксперты смогли определить время.

Доказательства и правовое положение говорят в пользу Савченко. Тем не менее, летчица не рассчитывает на справедливый приговор. Единственным выходом для нее был бы обмен. "Еще в мае прошлого года политики говорили мне, что ее можно обменять", — говорит ее сестра Вера. "Политики — циничные люди. Но я надеюсь, что они хорошо выполняют свою работу, и Надя вернется".

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