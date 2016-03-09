Порошенко заявил, что готов обменять Савченко: предложения не поступали

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что готов воспользоваться правом для обмена украинской летчицы Надежды Савченко, которая удерживается в российском СИЗО.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Турции, сообщает его пресс-служба в Twitter.

"Готов воспользоваться своим конституционным правом и обменять Надежду Савченко для того, чтобы она вернулась в Украину", — заявил Порошенко.

Вместе с тем, по его словам, с тех пор, как Савченко была похищена и вывезена в Россию, из надежных источников не поступали предложения по ее обмену.

Готовий скористатись своїм конституційним правом і обміняти Надію Савченко для того, щоб вона повернулась в Україну — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 Березень 2016

Напомним, ранее сообщалось, что 9 марта, Сейм Польши единогласно принял заявление с требованием освободить украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.