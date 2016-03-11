Украина обвинила Россию: как "рабами" пытается торговать пленными и заложниками

Директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев заявил, что сегодня Россия пытается торговать как "рабами" своими пленниками и заложниками.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала", говоря о "деле" арестованной украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко, пишет УНИАН.

В то же время чиновник уточнил, что видит это весь мир.

"…и те санкционные механизмы, которые накладываются на РФ… — это четкое свидетельство того, что эти инструменты работают и заставляют РФ к уступкам", — отметил он.

Напомним, ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что власти Российской Федерации используют захваченных в плен террористами украинцев в качестве политических заложников.