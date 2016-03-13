Военный эксперт: в Кремле надеются, что политический кризис развалит Украину

Руководство России пока ожидает, что в Украине произойдут какие-то изменения в руководстве страны. В Кремле полагают, что Украина развалится и пока не будут вести широкомасштабные действия на Донбассе.

Такое мнение высказал российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр в комментарии Апострофу.

По его словам, об этом говорил Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, — ред.) и ряд уважаемых экспертов.

По мнению эксперта, масштабной атаки на оккупированном Донбассе пока не будет. Перестрелками в районе Ясиноватского железнодорожного узла на Донбассе все может ограничиться.

"Конечно же, я не участвую в разработке планов, но полагаю, что это дополнительное средство давления на Украину, а масштабной атаки за этим не последует", — отмечает он.

"Сейчас в Киеве правительственный кризис, поэтому усиление давления на Украину с целью еще большей дестабилизации политической обстановки внутри страны вполне вероятно.

Но это только одна из причин, по которой я не прогнозирую широкомасштабного наступления со стороны так называемых ДНР и ЛНР в ближайшие месяцы. Дело в том, что сейчас мы наблюдаем период весенней распутицы. Реки и ручьи набухнут. А это создает серьезные проблемы для крупномасштабных наступательных проектов. Не то, что они вообще невозможны, просто значительно затруднены.

В принципе, что-то всегда можно сделать. Но подходящее время для возможной атаки ожидается где-то к середине июня. Именно в это время можно ожидать каких-то широкомасштабных действий. К лету все подсохнет и продвигаться можно будет не только по асфальтированным шоссе, но и по полям, и по немощеным дорогам.

Впрочем, взломать украинский фронт будет достаточно сложно. Как показали в прошлом году бои под Марьинкой, гибридными действиями успеха достичь невозможно. При этом линия обороны сил АТО сейчас гораздо лучше организована, чем год назад. Поэтому чтобы прорвать ее боевикам потребуется значительно больше усилий.

Впрочем, ввиду нынешней ситуации в России и возможного усиления санкций Запада в ответ на сильную эскалацию на Донбассе, вариант наступления со стороны ДНР и ЛНР я не рассматриваю всерьез. По крайней мере, до лета. Но давление будет. Перестрелки будут. Будут и локальные противостояния насчет того, кто какую горку контролирует. По большому счету, это не принципиально. Все происходит с оглядкой на события, которые разворачиваются в Киеве. По моему мнению, отмеил эксперт, поведение России на Донбассе в ближайшей перспективе будет зависеть от политической ситуации в Украине",— подытожил аналитик.

Напомним, ранее Петр Порошенко пообещал, что сделает все возможное, чтобы вернуть под контроль украинского государства захваченные боевиками территории Донецкой и Луганской областей.