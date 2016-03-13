Пьет воду, на боль не жалуется: в России рассказали о состоянии Савченко

Состояние арестованной в Российской Федерации украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко стабильное, она пьет воду и ни на какую боль не жалуется.

Об этом сообщила посетившая ее член общественной наблюдательной комиссии в Ростовской области Валентина Череватенко, написала в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева.

В то же время она уточнила, что температура и давление нашей соотечественницы в норме, их ей тюремный врач меряет два раза в сутки.

"Вес стоит… Можно сказать, что чувствует себя нормально для человека, который держит голодовку", — приводит журналистка сведения своей собеседницы.

По ее данным, народная избранница не хочет, чтобы ее осмотрели специалисты. "Я отслеживаю свое здоровье. Но пусть все понимают, что я не брошу голодовку, сидеть в этой стране не буду, и жить я здесь не буду...", — цитирует Ивлева слова летчицы.

Напомним, Надежда Савченко находится в СИЗО, расположенном в городе Новочеркасск Ростовской области России, суд должен огласить решение по ее "делу" 21 марта. Узнать больше о нем можно здесь.