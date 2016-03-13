Оккупанты угрожали сбить самолет Турчинова, который собирался лететь в Крым

В 2014 году российские оккупанты угрожали сбить самолет председателя Верховной Рады Украины, и. о. президента Украины Александра Турчинова, который собирался лично лететь в Крым для препятствования аннексии.

Об этом заявил "полномочный представитель президента РФ" в так называемом Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, сообщает НТВ.

"Он собирался вылететь сюда двумя бортами: на одном сам, на другом — подготовленная группа спецназа. Но мы — дело в том, что мы тут принимали решения, нам никто не мешал — сообщили: если пересечет границу, мы его собьем", - отметил он.

Напомним, ранее Джемилев назвал единственный путь возвращения Крыма.