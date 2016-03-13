Джемилев назвал единственный путь возвращения Крыма

Джемилев считает, что Россия очень захочет разговаривать и сесть за стол переговоров, когда ей станет очень больно.
Народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев заявляет, что усиление санкций против России позволит деоккупировать Крым.
Об этом сообщает пресс-служба политика на своей странице в Facebook.
"В вопросе деоккупации Крыма желательно, чтобы Россия села за стол переговоров, при любых своих позициях. Однако сейчас они исходят из того, что Крым – это составная часть Российской Федерации, так что разговаривать не о чем. Но они очень захотят разговаривать и сесть за стол переговоров, когда им станет очень больно, невыносимо больно. И для этого единственный путь – это усиление санкций", – говорит Джемилев.
"У питанні деокупації Криму бажано, щоб Росія сіла за стіл перемовин, за будь-яких своїх позицій. Однак, зараз вони вихо...Опубликовано Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу 12 марта 2016 г.
Напомним, один из организаторов блокады Крыма, крымскотатарский активист Ленур Ислямов заявил, что вернуть Крым Украине можно за три дня.