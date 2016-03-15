Около ста российских спецназовцев прибыли под Докучаевск — штаб АТО

В район Докучаевска Донецкой области прибыла группа российского спецназа численностью до ста человек.

Об этом со ссылкой на источники говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

В штабе отметили, что "из достоверных источников стало известно, о том, что в районе города Докучаевск (территория подконтрольная НЗФ) появилась группа военнослужащих подразделения специального назначения вооруженных сил Российской Федерации численностью около 100 человек".

Также, по данным военных, группа прибыла со стороны села Стыла на четырех автомобилях "КамАЗ" и двух бронированных автомобилях ГАЗ-2330 "Тигр".

"Подчеркиваем, что пребывание на территории Украины или так называемой ДНР кадровых российских военных является прямым грубым нарушением Минских договоренностей и красноречивым подтверждением агрессивной оккупационной политики Российской Федерации относительно Украины", — добавили в штабе.

Російські військові з'явилися біля Докучаєвська Прес-центр штабу АТО повідомляє, що з достовірних джерел стало відомо,... Опубликовано Прес-центр штабу АТО 14 марта 2016 г.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики "подарили" ВСУ стратегическую высоту под Докучаевском.