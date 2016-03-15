Обследовать Савченко согласились немецкие медики из "Шарите" — Порошенко

Немецкие врачи из клиники "Шарите" (Charité) согласились провести медицинский осмотр украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, которая незаконно удерживается в России.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с адвокатами Савченко: Ильей Новиковым, Николаем Полозовым, Марком Фейгиным, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент сказал о завершении консультаций с Германией и согласии врачей клиники "Шарите" осуществить визит в Россию и провести медицинское освидетельствование Надежды Савченко", — говорится в сообщении.

Глава государства также подчеркнул, что Украина подключила Международный комитет Красного Креста, и к "медицинской защиты Савченко готовы присоединиться специалисты этой организации".

Робимо все, щоб повернути Надію в Україну живою і здоровою. Ми дуже її чекаємо. pic.twitter.com/MUDU1fSPa8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 березня 2016 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина осуществляет координацию подготовки санкционного "Списка Савченко" с Евросоюзом и США.