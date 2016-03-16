Под Докучаевск боевики перебросили танковый взвод и обстреляли позиции сил АТО

В районе Докучаевска Донецкой области боевики перебросили танковый взвод. Из вооружения танков были обстреляны населенные пункты и опорные пункты сил АТО со стороны Старой Колонии.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

"В районе Докучаевска отмечена переброска боевиками танкового взвода (3 танка) на позиции в районе Центрального карьера (со стороны Старой Колонии).

Из штатного вооружения танков были обстреляны НП и опорные пункты сил АТО южнее карьера и на юго-восточной окраине посёлка. В частности, один танк вёл огонь, два других прикрывали.

Во время стрельбы танковое подразделение несколько раз меняло позицию, всего было выпущено 20-22 снарядов. Танковые позиции были оборудованы и замаскированы заранее", отметил эксперт.

Ранее в штабе АТО отмечали, что в район Докучаевска прибыла группа российского спецназа численностью до ста человек.