Обама потребовал от Путина освободить Савченко

Президент США Барак Обама заявил президенту РФ Владимиру Путину о необходимости освободить содержащуюся под стражей в России украинскую летчицу Надежду Савченко.

О деталях телефонного разговора президентов, состоявшегося в минувший понедельник, сообщил пресс-секретарь посольства США в Москве Уилл Стивенс, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент США Барак Обама призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить задержанную летчицу и парламентария Н.Савченко в соответствии с положениями Минских договоренностей о необходимости освобождения всех незаконно удерживаемых лиц", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина координирует подготовку с ЕС и США санкционного "Списка Савченко".