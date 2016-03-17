СМИ назвали имена российских руководителей, попавших в санкционный "Список Савченко"

Среди лиц, вошедших в санкционный "Список Савченко", в частности, глава ФСБ России Александр Бортников, председатель СКР Александр Бастрыкин, первый замглавы МИД России Владимир Титов.

По словам собеседника агентства "Интерфакс", под новые санкции может попасть и главарь ЛНР Игорь Плотницкий, а также еще ряд граждан Украины, передает РБК.

Адвокат Марк Фейгин, защищающий украинку, в свою очередь сообщил, что в список должны были войти представители следственных органов и российские судьи. "Судьи, следователи, прокуроры должны были войти в этот список. Их фамилии есть в материалах дела", — отметил он, добавив, что не может комментировать "политическую часть" перечня.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко передал Президенту Европарламента санкционные предложения Украины в отношении лиц, фабриковавших дело против Надежды Савченко.