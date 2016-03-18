Кремль продолжает игнорировать международное право, несмотря на осуждение ООН

Кремль продолжает игнорировать международное право с момента оккупации Россией Крыма, несмотря на осуждения этого шага большинством стран-членов ООН, и, более того, прибегнул к агрессии на Донбассе.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая в ООН по случаю второй годовщины принятия резолюции по Крыму, пишет Укринформ.

"Резолюция, которая стала темой нашей встречи, сегодня так же актуальна, как и два года назад. Несмотря на этот четкий вердикт международного сообщества, Россия, в том, что касается Украины, ни на минуту не возвращалась в сферу международного права", — сказал Кислица.

Вместо этого, продолжил он, "к своим преступлениям против Устава ООН Россия добавила военное вмешательство на украинском Донбассе".

При этом представитель украинского МИДа обратил внимание, что "в течение двух лет оккупации Крыма Российская Федерация грубо нарушает основные права населения Крыма".

Он отметил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН, который соберется в пятницу в формате "формулы Аррии".

Кислица также подчеркнул, что "Украина сделает все возможное — в дипломатическом и юридическом планах — с тем, чтобы остановить российскую агрессию на Донбассе и добиться деоккупации Крыма".

Ранее, США призвали ООН заставить Россию выполнять Минские соглашения и уважать суверенитет Украины.