Евросоюз призывал страны ООН поддержать санкции против России

Европейский союз призывает страны-участницы Организации Объединенных Наций (ООН) присоединиться к санкциям против России.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, приуроченном ко второй годовщине незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, пишет УНИАН.

Верховный представитель отметила, что ЕС продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Европейский Союз вновь подтверждает, что не признает и продолжает осуждать нарушения международного права. Это остается прямым вызовом международной безопасности, с весомыми последствиями для международного правового порядка, который защищает единство и суверенитет всех государств", — сказала она.

Могерини также заявила, что Евросоюз остается настроенным полностью реализовать политику непризнания аннексии Крыма Россией, в том числе с помощью ограничительных мер — санкций.

"Европейский Союз вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры в отношении непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной ассамблеи ООН (О поддержке территориальной целостности Украины) от 27 марта 2014 года", — подчеркнула Могерини.

Кроме того, министры иностранных дел стран ЕС призвали к немедленному освобождению осужденных в России украинцев.

Ранее представитель США призвала страны-участницы ООН заставить Россию выполнять Минские соглашения и уважать суверенитет Украины.

Как известно, на встрече лидеров Украины, Германии и Франции Петра Порошенко, Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Брюсселе отмечалось, что санкции ЕС против России будут действовать до полного выполнения Москвой Минских договоренностей.