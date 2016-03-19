Намерения боевиков захватить Авдеевку не будут иметь успеха, уничтожены 10 наемников: карта зоны АТО

На Донецком направлении намерения боевиков захватить Авдеевку не имеют никакого успеха, — по оперативной информации, точным огнем в течение последних нескольких дней силы АТО ликвидировали более 10 боевиков в этом районе.

Об этом сообщил на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Донецком направлении после однодневного перерыва вновь обострилась ситуация восточнее Авдеевки, где враг неоднократно применял тяжелое вооружение (82-мм и 120-мм минометы). Впрочем, намерения боевиков захватить Авдеевку не имеют никакого успеха, — по оперативной информации, точным огнем в течение последних нескольких дней силы АТО ликвидировали более 10 боевиков в этом районе.

Вторая "горячая точка" — Зайцево, где противник кроме минометов также применяет ствольную артиллерию (122-мм орудия). Также неспокойно на Светлодарской дуге. Зато в Донецком аэропорту — относительное затишье. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 36 обстрелов со стороны НВФ.

На Мариупольском направлении чаще всего враг нарушал режим тишины вблизи Марьинки.

Также в Красногоровке, Гнутово и Широкино прошли минометные обстрелы НВФ. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялось 15 вражеских обстрелов.

На Луганском направлении противник нарушил режим тишины в Попаснянском районе. Противник открыл огонь из пулемета и БМП.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

В штабе АТО ранее сообщали, что боевики не прекращают нарушать "перемирие": 52 раза обстреляли позиции сил АТО.