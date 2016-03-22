Боевики продолжают применять запрещенное вооружение: 27 раз обстреляли силы АТО

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе после относительного затишья, с наступлением сумерек боевики активизировали обстрелы позиций сил АТО. Всего зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ. Из них 21 на Донецком направлении, а 6 на Мариупольском направлении.

Об этом пресс-центр АТО сообщил на странице в Facebook.

Нарушая Минские соглашения, боевики обстреляли позиции сил АТО около Луганского и опорный пункт "Зенит, а на окраинах Авдеевки били из миномета калибра 82 мм, выпустив при этом 4 мины, говорится в сообщении.

По опорным пунктам около Зайцево, Майорска и Авдеевки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Защитники Марьинки попали под огонь из стрелкового оружия. Под снайперским огнем оказались позиции около Майорска и Луганского.

После полуночи обстрелы позиций ВСУ прекратились.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", эпицентром боевых действий оставалась Авдеевка.

видео: Військове телебачення України