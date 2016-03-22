У Авдеевки боевики штурмуют силы АТО: в бой брошен батальон пехоты и танковая рота

Боевики ДНР продолжают усиливать свои подразделения на участке между оккупированными Донецком и Горловкой.

Об этом сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в район Ставки, Пантелеймоновка и Крутая Балка (поселки к юго-западу от Горловки) переброшены группы боевиков из состава резерва "1-го АК ДНР" (по 3-4 единицы бронетехники и до 35-40 боевиков в каждой) к каждой позиции. Отмечается усиление и по рубежу Спартак—Яковлевка—Минеральное. В районе Спартака и в Ясиноватой отмечаются артиллерийские группы боевиков (каждая в составе 5-6 орудийной батареи ствольной артиллерии).

В районе за отвалами южнее Яковлевки (село между Донецком и Ясиноватой) отмечается "кочующая" группа 122-мм РСЗО БМ-21 "Град". Общее количество боевиков, пытающихся оттеснить подразделения сил АТО на участке от Крутой Балки до северных окраин Спартака, составляет усиленный батальон (плюс не менее танковой роты, распределённой по всему участку), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде", что попытки боевиков ДНР и российских военных захватить Авдеевку Донецкой области вызваны важным расположением транспортных коммуникаций в районе города.